Токеноміка The Big Red ($TD) Дізнайтеся ключову інформацію про The Big Red ($TD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Big Red ($TD) Big Red: Meme | RWA - Harness Racing Backed by Blockchain and Community Big Red ($TD) integrates harness racing with blockchain technology on the AVAX chain, linking real-world performance with digital assets. The ecosystem is centered around weekly harness races, where race earnings are reinvested through $AVAX into $TD buybacks, maintaining steady trading volume and supporting a deflationary token model. NFT holders own digital assets tied to the Big Red racing stable, earning rewards from race winnings and benefiting from increased value as the stable expands. The Big Red dApp provides a transparent platform for users to track race results, monitor payouts and access staking rewards directly tied to race performance. A burnt contract mechanism further supports the ecosystem by reducing token supply, reinforcing deflationary tokenomics The project will implement DAO governance, giving token holders voting rights on key decisions, including stable expansion, reinvestment strategies and system upgrades, ensuring community participation in project direction. Big Red combines blockchain with real-world harness racing, offering a sustainable and transparent system for token and NFT holders, independent of broader market conditions. Офіційний вебсайт: https://thebigredcrypto.com/ Whitepaper: https://thebigredcrypto.com/whitepaper.pdf Купити $TD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Big Red ($TD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Big Red ($TD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Big Red ($TD)

Токеноміка The Big Red ($TD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Big Red ($TD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $TD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $TD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $TD, досліджуйте ціну токена $TD в реальному часі!

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