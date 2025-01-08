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Ціна The Big Grift (GRIFT)

USD

Графік ціни The Big Grift (GRIFT) в реальному часі

$0.449889
$0.449889$0.449889
-6.80%(1D)

Сьогоднішня ціна The Big Grift (GRIFT)

Поточна ціна The Big Grift (GRIFT) сьогодні становить 0.449889 USD з ринковою капіталізацією $ 44.99K USD. Ціна GRIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Big Grift:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.47 USD
- зміна ціни The Big Grift протягом дня — -6.81%
- циркуляційна пропозиція – 100.00K USD

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Цінові показники The Big Grift (GRIFT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Big Grift до USD становила $ -0.0329090234042911.
За останні 30 днів зміна ціни The Big Grift до USD становила $ -0.0741280305.
За останні 60 днів зміна ціни The Big Grift до USD становила $ -0.1725729664.
За останні 90 днів зміна ціни The Big Grift до USD становила $ -0.059938292184655.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0329090234042911-6.81%
30 днів$ -0.0741280305-16.47%
60 днів$ -0.1725729664-38.35%
90 днів$ -0.059938292184655-11.75%

Аналіз цін The Big Grift (GRIFT)

Останній аналіз цін The Big Grift: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.449889
$ 0.449889$ 0.449889

$ 0.48294
$ 0.48294$ 0.48294

$ 64.2
$ 64.2$ 64.2

-1.18%

-6.81%

+7.48%

Ринкова інформація The Big Grift (GRIFT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 44.99K
$ 44.99K$ 44.99K

$ 6.47
$ 6.47$ 6.47

100.00K
100.00K 100.00K

Що таке The Big Grift ( GRIFT)

Everything is 100% fake n ghey. Let's celebrate it all falling apart. PS: Meme magic is real, fggtz!

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Ресурс The Big Grift (GRIFT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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