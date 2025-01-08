Сьогоднішня ціна The Big Grift (GRIFT)

Поточна ціна The Big Grift (GRIFT) сьогодні становить 0.449889 USD з ринковою капіталізацією $ 44.99K USD. Ціна GRIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Big Grift:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.47 USD

- зміна ціни The Big Grift протягом дня — -6.81%

- циркуляційна пропозиція – 100.00K USD

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