Сьогоднішня ціна The Big Debate (TBD)

Поточна ціна The Big Debate (TBD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TBD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Big Debate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32 USD

- зміна ціни The Big Debate протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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