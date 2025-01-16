Ціна The Big Debate (TBD)
Поточна ціна The Big Debate (TBD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Big Debate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.32 USD
- зміна ціни The Big Debate протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Big Debate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Big Debate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Big Debate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Big Debate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+34.59%
|60 днів
|$ 0
|+34.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Big Debate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TBD is a decentralized meme token on the Ethereum blockchain. The Big Debate is the most viral debate platform on the internet, The only place where you can discuss the debate live and without censorship. $TBD isn't just another meme coin; it's a movement. With its multi-faceted ecosystem and cheeky political stance, Strong Team: Experienced developers and marketers are behind $TBD, aiming for a 100M market cap. Tax: 2% on Buys/Sells for Marketing, Development, Donations, and Liquidity. 100% in Circulating Supply: LP locked, Contract Renounced
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