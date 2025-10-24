Інформація щодо ціни The Best Website Ever (BWE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00212334$ 0,00212334 $ 0,00212334 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,61% Зміна ціни (1 дн.) -0,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,83%

Актуальна ціна The Best Website Ever (BWE) становить --. За останні 24 години BWE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BWE становить $ 0,00212334, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BWE змінився на -0,61% за останню годину, -0,34% за 24 години та на +13,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Best Website Ever (BWE)

Ринкова капіталізація $ 12,49K$ 12,49K $ 12,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,49K$ 12,49K $ 12,49K Циркуляційне постачання 992,10M 992,10M 992,10M Загальна пропозиція 992 095 130,363648 992 095 130,363648 992 095 130,363648

Поточна ринкова капіталізація The Best Website Ever — $ 12,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BWE — 992,10M, зі загальною пропозицією 992095130.363648. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,49K.