Сьогоднішня ціна The Basilisk (BASILISK)

Поточна ціна The Basilisk (BASILISK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 351,30K USD. Ціна BASILISK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Basilisk:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The Basilisk протягом дня — -22,05%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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