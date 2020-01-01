Токеноміка The Balkan Dwarf ($KEKEC) Дізнайтеся ключову інформацію про The Balkan Dwarf ($KEKEC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Balkan Dwarf ($KEKEC) The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication. Офіційний вебсайт: https://www.kekec.wtf/ Купити $KEKEC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Balkan Dwarf ($KEKEC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Balkan Dwarf ($KEKEC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,18M $ 6,18M $ 6,18M Загальна пропозиція: $ 39,06B $ 39,06B $ 39,06B Циркуляційна пропозиція: $ 39,06B $ 39,06B $ 39,06B FDV (повністю розведена вартість): $ 6,18M $ 6,18M $ 6,18M Історичний максимум: $ 0,00123842 $ 0,00123842 $ 0,00123842 Історичний мінімум: $ 0,00003707 $ 0,00003707 $ 0,00003707 Поточна ціна: $ 0,00015371 $ 0,00015371 $ 0,00015371 Дізнайтеся більше про ціну The Balkan Dwarf ($KEKEC)

Токеноміка The Balkan Dwarf ($KEKEC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Balkan Dwarf ($KEKEC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $KEKEC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $KEKEC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $KEKEC, досліджуйте ціну токена $KEKEC в реальному часі!

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