Сьогоднішня ціна The Balkan Dwarf ($KEKEC)

Поточна ціна The Balkan Dwarf ($KEKEC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.88M USD. Ціна $KEKEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Balkan Dwarf:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 688.91K USD

- зміна ціни The Balkan Dwarf протягом дня — +1.91%

- циркуляційна пропозиція – 39.06B USD

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