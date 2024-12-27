Ціна The Balkan Dwarf ($KEKEC)
Поточна ціна The Balkan Dwarf ($KEKEC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.88M USD. Ціна $KEKEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Balkan Dwarf:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 688.91K USD
- зміна ціни The Balkan Dwarf протягом дня — +1.91%
- циркуляційна пропозиція – 39.06B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Balkan Dwarf до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Balkan Dwarf до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Balkan Dwarf до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Balkan Dwarf до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.91%
|30 днів
|$ 0
|-54.29%
|60 днів
|$ 0
|-54.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Balkan Dwarf: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.24%
+1.91%
-1.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.
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