Токеноміка The Baby Cheetah (ZOLA) Дізнайтеся ключову інформацію про The Baby Cheetah (ZOLA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Baby Cheetah (ZOLA) Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme. Офіційний вебсайт: https://zola-cto.com Whitepaper: https://whitepaper.zola-cto.com Купити ZOLA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Baby Cheetah (ZOLA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Baby Cheetah (ZOLA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 255,23K $ 255,23K $ 255,23K Загальна пропозиція: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Циркуляційна пропозиція: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 255,23K $ 255,23K $ 255,23K Історичний максимум: $ 0,00264846 $ 0,00264846 $ 0,00264846 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00025508 $ 0,00025508 $ 0,00025508 Дізнайтеся більше про ціну The Baby Cheetah (ZOLA)

Токеноміка The Baby Cheetah (ZOLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Baby Cheetah (ZOLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZOLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZOLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZOLA, досліджуйте ціну токена ZOLA в реальному часі!

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