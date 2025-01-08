Ціна The Baby Cheetah (ZOLA)
Поточна ціна The Baby Cheetah (ZOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 81.85K USD. Ціна ZOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Baby Cheetah:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.01K USD
- зміна ціни The Baby Cheetah протягом дня — +3.19%
- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Baby Cheetah до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Baby Cheetah до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Baby Cheetah до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Baby Cheetah до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.19%
|30 днів
|$ 0
|-92.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Baby Cheetah: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+3.19%
+12.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.
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