Сьогоднішня ціна The Audit Oracle

Поточна ціна The Audit Oracle (AUDIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AUDIT до USD становить $ 0 за AUDIT.

The Audit Oracle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 68,963, з циркуляційною пропозицією у 407.37M AUDIT. Протягом останніх 24 годин AUDIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AUDIT змінився на -- за останню годину та на -0.47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.12.

Ринкова інформація щодо The Audit Oracle (AUDIT)

Ринкова капіталізація $ 68.96K$ 68.96K $ 68.96K Обсяг (за 24 год) $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 169.29K$ 169.29K $ 169.29K Циркуляційне постачання 407.37M 407.37M 407.37M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація The Audit Oracle — $ 68.96K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.12. Циркуляційна пропозиція AUDIT — 407.37M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 169.29K.