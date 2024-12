Що таке The Arena ( ARENA)

The Arena is a next gen social finance application on Avalanche that redefines how creators connect, engage, and monetize their content, with our target users being content creators that are crypto-curious and have a desire to better monetize than they can on current web2 social platforms. Our platform is a solution to the growing creator economy. As a true SocialFi app, we combine the best aspects of social networks with the financialization offered by cryptocurrency to allow creators to monetize to a greater extent than they could elsewhere. Creators earn more on The Arena, and users are able to find up and coming content creators and support them.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Arena (ARENA) Whitepaper Офіційний вебсайт