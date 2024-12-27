Сьогоднішня ціна The Arena (ARENA)

Поточна ціна The Arena (ARENA) сьогодні становить 0.0089552 USD з ринковою капіталізацією $ 9.58M USD. Ціна ARENA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Arena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.09K USD

- зміна ціни The Arena протягом дня — -3.38%

- циркуляційна пропозиція – 1.07B USD

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