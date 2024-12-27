Ціна The Arena (ARENA)
Поточна ціна The Arena (ARENA) сьогодні становить 0.0089552 USD з ринковою капіталізацією $ 9.58M USD. Ціна ARENA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Arena:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.09K USD
- зміна ціни The Arena протягом дня — -3.38%
- циркуляційна пропозиція – 1.07B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Arena до USD становила $ -0.000314178939033601.
За останні 30 днів зміна ціни The Arena до USD становила $ -0.0030932120.
За останні 60 днів зміна ціни The Arena до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Arena до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000314178939033601
|-3.38%
|30 днів
|$ -0.0030932120
|-34.54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Arena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.98%
-3.38%
-1.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Arena is a next gen social finance application on Avalanche that redefines how creators connect, engage, and monetize their content, with our target users being content creators that are crypto-curious and have a desire to better monetize than they can on current web2 social platforms. Our platform is a solution to the growing creator economy. As a true SocialFi app, we combine the best aspects of social networks with the financialization offered by cryptocurrency to allow creators to monetize to a greater extent than they could elsewhere. Creators earn more on The Arena, and users are able to find up and coming content creators and support them.
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