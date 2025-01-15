Ціна The Ape Club ($CLUB)
Поточна ціна The Ape Club ($CLUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 160.26K USD. Ціна $CLUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Ape Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46K USD
- зміна ціни The Ape Club протягом дня — -0.45%
- циркуляційна пропозиція – 983.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Ape Club до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Ape Club до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Ape Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Ape Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Ape Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.35%
-0.45%
-39.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Join a prestigious community where ambition thrives and excellence meets rewards. Apeians4Life. The revolution of The Apeians, Should and will unite the community as one large team, allowing holders to generate an income of LP rewards and be apart of the continous growth of the project. as a team we prepare for the huge push past 10m mc we are still early and we want to be pushing the project long term which makes it that much beneficial for all investors involved.
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