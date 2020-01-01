Токеноміка The AntiShifty ($ANTY)

Токеноміка The AntiShifty ($ANTY)

Дізнайтеся ключову інформацію про The AntiShifty ($ANTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація The AntiShifty ($ANTY)

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation.

🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption.

💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

Офіційний вебсайт:
http://antishifty.com/

Токеноміка та аналіз ціни The AntiShifty ($ANTY)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The AntiShifty ($ANTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 25,03K
$ 25,03K$ 25,03K
Загальна пропозиція:
$ 999,76M
$ 999,76M$ 999,76M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,76M
$ 999,76M$ 999,76M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 25,03K
$ 25,03K$ 25,03K
Історичний максимум:
$ 0,00350201
$ 0,00350201$ 0,00350201
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка The AntiShifty ($ANTY): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки The AntiShifty ($ANTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $ANTY, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $ANTY, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $ANTY, досліджуйте ціну токена $ANTY в реальному часі!

Прогноз ціни $ANTY

Хочете знати, куди рухається $ANTY? Наша сторінка прогнозу ціни $ANTY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.