Токеноміка The AntiShifty ($ANTY) Дізнайтеся ключову інформацію про The AntiShifty ($ANTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The AntiShifty ($ANTY) $ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us. Офіційний вебсайт: http://antishifty.com/ Купити $ANTY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The AntiShifty ($ANTY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The AntiShifty ($ANTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,03K $ 25,03K $ 25,03K Загальна пропозиція: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M Циркуляційна пропозиція: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,03K $ 25,03K $ 25,03K Історичний максимум: $ 0,00350201 $ 0,00350201 $ 0,00350201 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The AntiShifty ($ANTY)

Токеноміка The AntiShifty ($ANTY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The AntiShifty ($ANTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $ANTY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $ANTY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $ANTY, досліджуйте ціну токена $ANTY в реальному часі!

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