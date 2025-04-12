Ціна The AntiShifty ($ANTY)
Поточна ціна The AntiShifty ($ANTY) сьогодні становить 0.0025345 USD з ринковою капіталізацією $ 2.53M USD. Ціна $ANTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The AntiShifty:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The AntiShifty протягом дня — -1.66%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The AntiShifty до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The AntiShifty до USD становила $ +0.0017001296.
За останні 60 днів зміна ціни The AntiShifty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The AntiShifty до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.66%
|30 днів
|$ +0.0017001296
|+67.08%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The AntiShifty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-1.66%
-12.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.
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