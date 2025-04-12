Сьогоднішня ціна The AntiShifty ($ANTY)

Поточна ціна The AntiShifty ($ANTY) сьогодні становить 0.0025345 USD з ринковою капіталізацією $ 2.53M USD. Ціна $ANTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The AntiShifty:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The AntiShifty протягом дня — -1.66%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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