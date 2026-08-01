Сьогоднішня ціна The American Dream

Поточна ціна The American Dream (DREAM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DREAM до USD становить $ 0 за DREAM.

The American Dream наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 173,95, з циркуляційною пропозицією у 999,92M DREAM. Протягом останніх 24 годин DREAM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00178757, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DREAM змінився на -0,01% за останню годину та на -10,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The American Dream (DREAM)

Ринкова капіталізація $ 14,17K$ 14,17K $ 14,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,17K$ 14,17K $ 14,17K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 922 399,836763 999 922 399,836763 999 922 399,836763

Поточна ринкова капіталізація The American Dream — $ 14,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DREAM — 999,92M, зі загальною пропозицією 999922399.836763. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,17K.