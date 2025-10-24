Інформація щодо ціни The Amazing Digital Circus (TADC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,93% Зміна ціни (1 дн.) +13,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,83%

Актуальна ціна The Amazing Digital Circus (TADC) становить --. За останні 24 години TADC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TADC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TADC змінився на -0,93% за останню годину, +13,58% за 24 години та на -4,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Amazing Digital Circus (TADC)

Ринкова капіталізація $ 33,39K$ 33,39K $ 33,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,39K$ 33,39K $ 33,39K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 961 147,512525 999 961 147,512525 999 961 147,512525

Поточна ринкова капіталізація The Amazing Digital Circus — $ 33,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TADC — 999,96M, зі загальною пропозицією 999961147.512525. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,39K.