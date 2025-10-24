Актуальна ціна The Amazing Digital Circus сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TADC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TADC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The Amazing Digital Circus сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TADC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TADC на MEXC вже зараз.

Докладніше про TADC

Інформація про ціну TADC

Токеноміка TADC

Прогноз ціни TADC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип The Amazing Digital Circus

Ціна The Amazing Digital Circus (TADC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TADC до USD:

--
----
+12,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Amazing Digital Circus (TADC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:28:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни The Amazing Digital Circus (TADC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,93%

+13,58%

-4,83%

-4,83%

Актуальна ціна The Amazing Digital Circus (TADC) становить --. За останні 24 години TADC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TADC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TADC змінився на -0,93% за останню годину, +13,58% за 24 години та на -4,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Amazing Digital Circus (TADC)

$ 33,39K
$ 33,39K$ 33,39K

--
----

$ 33,39K
$ 33,39K$ 33,39K

999,96M
999,96M 999,96M

999 961 147,512525
999 961 147,512525 999 961 147,512525

Поточна ринкова капіталізація The Amazing Digital Circus — $ 33,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TADC — 999,96M, зі загальною пропозицією 999961147.512525. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,39K.

Історія ціни The Amazing Digital Circus (TADC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Amazing Digital Circus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Amazing Digital Circus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Amazing Digital Circus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Amazing Digital Circus до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+13,58%
30 днів$ 0-91,27%
60 днів$ 0-94,00%
90 днів$ 0--

Що таке The Amazing Digital Circus (TADC)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни The Amazing Digital Circus (USD)

Скільки коштуватиме The Amazing Digital Circus (TADC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Amazing Digital Circus (TADC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Amazing Digital Circus.

Перегляньте прогноз ціни The Amazing Digital Circus вже зараз!

TADC до місцевих валют

Токеноміка The Amazing Digital Circus (TADC)

Розуміння токеноміки The Amazing Digital Circus (TADC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TADC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The Amazing Digital Circus (TADC)

Скільки сьогодні коштує The Amazing Digital Circus (TADC)?
Актуальна ціна TADC у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TADC до USD?
Поточна ціна TADC до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Amazing Digital Circus?
Ринкова капіталізація TADC — $ 33,39K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TADC?
Циркуляційна пропозиція TADC — 999,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TADC?
TADC досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TADC?
Історична мінімальна ціна TADC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі TADC?
Актуальний обсяг торгівлі TADC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TADC цього року?
TADC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TADC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:28:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Amazing Digital Circus (TADC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 199,89
$111 199,89$111 199,89

+1,17%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 970,52
$3 970,52$3 970,52

+2,41%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16891
$0,16891$0,16891

+10,21%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,99
$192,99$192,99

+1,03%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,8334
$19,8334$19,8334

+28,62%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 970,52
$3 970,52$3 970,52

+2,41%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 199,89
$111 199,89$111 199,89

+1,17%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,99
$192,99$192,99

+1,03%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4415
$2,4415$2,4415

+1,35%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 133,53
$1 133,53$1 133,53

+0,32%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6210
$0,6210$0,6210

+521,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000824
$0,00000824$0,00000824

+362,92%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,61
$51,61$51,61

+109,45%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01917
$0,01917$0,01917

+91,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5681
$0,5681$0,5681

+89,36%