Токеноміка The Almighty Loaf (LOAF) Дізнайтеся ключову інформацію про The Almighty Loaf (LOAF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Almighty Loaf (LOAF) $LOAF ISN’T JUST A LOAF OF BREAD, IT’S THE LOAF OF BREAD. The Almighty $LOAF (also ​known as $LOAF Bloke) is a Whole-Grain MEME King considered by many to be the ​very definition of the essence of GOOD WILL and FORTUNE, as well as a direct ​spawn of SOLANA. The Almighty Loaf is the deity of the CHAIN and outlook of ​Loafism, the very function of which is to see The Almighty Loaf in control of the ​universe and Solana’s meme productions. Офіційний вебсайт: https://loaf.fun/ Купити LOAF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Almighty Loaf (LOAF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Almighty Loaf (LOAF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,29K $ 6,29K $ 6,29K Загальна пропозиція: $ 996,25M $ 996,25M $ 996,25M Циркуляційна пропозиція: $ 996,25M $ 996,25M $ 996,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,29K $ 6,29K $ 6,29K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Almighty Loaf (LOAF)

Токеноміка The Almighty Loaf (LOAF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Almighty Loaf (LOAF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOAF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOAF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOAF, досліджуйте ціну токена LOAF в реальному часі!

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