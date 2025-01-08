Ціна The Almighty Loaf (LOAF)
Поточна ціна The Almighty Loaf (LOAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.35K USD. Ціна LOAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Almighty Loaf:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87 USD
- зміна ціни The Almighty Loaf протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Almighty Loaf до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Almighty Loaf до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Almighty Loaf до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Almighty Loaf до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-33.06%
|60 днів
|$ 0
|-15.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Almighty Loaf: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+13.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LOAF ISN’T JUST A LOAF OF BREAD, IT’S THE LOAF OF BREAD. The Almighty $LOAF (also known as $LOAF Bloke) is a Whole-Grain MEME King considered by many to be the very definition of the essence of GOOD WILL and FORTUNE, as well as a direct spawn of SOLANA. The Almighty Loaf is the deity of the CHAIN and outlook of Loafism, the very function of which is to see The Almighty Loaf in control of the universe and Solana’s meme productions.
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