Сьогоднішня ціна The Almighty Loaf (LOAF)

Поточна ціна The Almighty Loaf (LOAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.35K USD. Ціна LOAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Almighty Loaf:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87 USD

- зміна ціни The Almighty Loaf протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD

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