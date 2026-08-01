Сьогоднішня ціна The African Bull

Поточна ціна The African Bull (SUNUSI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUNUSI до USD становить $ 0 за SUNUSI.

The African Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 63 459, з циркуляційною пропозицією у 953,92M SUNUSI. Протягом останніх 24 годин SUNUSI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SUNUSI змінився на -0,33% за останню годину та на -13,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The African Bull (SUNUSI)

Ринкова капіталізація $ 63,46K$ 63,46K $ 63,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 63,46K$ 63,46K $ 63,46K Циркуляційне постачання 953,92M 953,92M 953,92M Загальна пропозиція 953 915 781,0 953 915 781,0 953 915 781,0

Поточна ринкова капіталізація The African Bull — $ 63,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUNUSI — 953,92M, зі загальною пропозицією 953915781.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,46K.