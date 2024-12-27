Сьогоднішня ціна Thats Crazy (CRAZY)

Поточна ціна Thats Crazy (CRAZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.92K USD. Ціна CRAZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thats Crazy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.77 USD

- зміна ціни Thats Crazy протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

Отримуйте оновлення цін CRAZY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRAZY.