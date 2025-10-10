Дізнайтеся ключову інформацію про Tharwa USD (THUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tharwa USD (THUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds. By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку THUSD, досліджуйте ціну токена THUSD в реальному часі !

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів THUSD, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів THUSD, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки Tharwa USD (THUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Хочете знати, куди рухається THUSD? Наша сторінка прогнозу ціни THUSD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

