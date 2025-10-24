Актуальна ціна Tharwa USD сьогодні становить 0,998241 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни THUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни THUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Tharwa USD сьогодні становить 0,998241 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни THUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни THUSD на MEXC вже зараз.

Докладніше про THUSD

Інформація про ціну THUSD

Офіційний вебсайт THUSD

Токеноміка THUSD

Прогноз ціни THUSD

Ціна Tharwa USD (THUSD)

Актуальна ціна 1 THUSD до USD:

$0,998241
$0,998241$0,998241
-0,10%1D
Графік ціни Tharwa USD (THUSD) в реальному часі
Інформація щодо ціни Tharwa USD (THUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,996325
$ 0,996325$ 0,996325
Мін. за 24 год
$ 1,003
$ 1,003$ 1,003
Макс. за 24 год

$ 0,996325
$ 0,996325$ 0,996325

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

$ 1,085
$ 1,085$ 1,085

$ 0,873839
$ 0,873839$ 0,873839

--

-0,15%

-0,13%

-0,13%

Актуальна ціна Tharwa USD (THUSD) становить $0,998241. За останні 24 години THUSD торгувався між мінімумом у $ 0,996325 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум THUSD становить $ 1,085, тоді як його історичний мінімум — $ 0,873839.

Що стосується короткострокових результатів, то THUSD змінився на -- за останню годину, -0,15% за 24 години та на -0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tharwa USD (THUSD)

$ 678,21K
$ 678,21K$ 678,21K

--
----

$ 3,58M
$ 3,58M$ 3,58M

679,40K
679,40K 679,40K

3 582 210,0
3 582 210,0 3 582 210,0

Поточна ринкова капіталізація Tharwa USD — $ 678,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція THUSD — 679,40K, зі загальною пропозицією 3582210.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,58M.

Історія ціни Tharwa USD (THUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tharwa USD до USD становила $ -0,0015629035584035.
За останні 30 днів зміна ціни Tharwa USD до USD становила $ -0,0027647282.
За останні 60 днів зміна ціни Tharwa USD до USD становила $ -0,0011376952.
За останні 90 днів зміна ціни Tharwa USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0015629035584035-0,15%
30 днів$ -0,0027647282-0,27%
60 днів$ -0,0011376952-0,11%
90 днів$ 0--

Що таке Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Tharwa USD (THUSD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Tharwa USD (USD)

Скільки коштуватиме Tharwa USD (THUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tharwa USD (THUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tharwa USD.

Перегляньте прогноз ціни Tharwa USD вже зараз!

THUSD до місцевих валют

Токеноміка Tharwa USD (THUSD)

Розуміння токеноміки Tharwa USD (THUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена THUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Tharwa USD (THUSD)

Скільки сьогодні коштує Tharwa USD (THUSD)?
Актуальна ціна THUSD у USD становить 0,998241 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна THUSD до USD?
Поточна ціна THUSD до USD — $ 0,998241. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tharwa USD?
Ринкова капіталізація THUSD — $ 678,21K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція THUSD?
Циркуляційна пропозиція THUSD — 679,40K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) THUSD?
THUSD досяг історичної максимальної ціни у 1,085 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) THUSD?
Історична мінімальна ціна THUSD становила 0,873839 USD.
Який обсяг торгівлі THUSD?
Актуальний обсяг торгівлі THUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна THUSD цього року?
THUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни THUSD для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

