Інформація щодо ціни Tharwa USD (THUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,996325 $ 0,996325 $ 0,996325 Мін. за 24 год $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,996325$ 0,996325 $ 0,996325 Макс. за 24 год $ 1,003$ 1,003 $ 1,003 Рекордний максимум $ 1,085$ 1,085 $ 1,085 Найнижча ціна $ 0,873839$ 0,873839 $ 0,873839 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,13%

Актуальна ціна Tharwa USD (THUSD) становить $0,998241. За останні 24 години THUSD торгувався між мінімумом у $ 0,996325 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум THUSD становить $ 1,085, тоді як його історичний мінімум — $ 0,873839.

Що стосується короткострокових результатів, то THUSD змінився на -- за останню годину, -0,15% за 24 години та на -0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tharwa USD (THUSD)

Ринкова капіталізація $ 678,21K$ 678,21K $ 678,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,58M$ 3,58M $ 3,58M Циркуляційне постачання 679,40K 679,40K 679,40K Загальна пропозиція 3 582 210,0 3 582 210,0 3 582 210,0

Поточна ринкова капіталізація Tharwa USD — $ 678,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція THUSD — 679,40K, зі загальною пропозицією 3582210.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,58M.