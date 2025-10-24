Ціна Tharwa USD (THUSD)
--
-0,15%
-0,13%
-0,13%
Актуальна ціна Tharwa USD (THUSD) становить $0,998241. За останні 24 години THUSD торгувався між мінімумом у $ 0,996325 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум THUSD становить $ 1,085, тоді як його історичний мінімум — $ 0,873839.
Що стосується короткострокових результатів, то THUSD змінився на -- за останню годину, -0,15% за 24 години та на -0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Tharwa USD — $ 678,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція THUSD — 679,40K, зі загальною пропозицією 3582210.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,58M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tharwa USD до USD становила $ -0,0015629035584035.
За останні 30 днів зміна ціни Tharwa USD до USD становила $ -0,0027647282.
За останні 60 днів зміна ціни Tharwa USD до USD становила $ -0,0011376952.
За останні 90 днів зміна ціни Tharwa USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0015629035584035
|-0,15%
|30 днів
|$ -0,0027647282
|-0,27%
|60 днів
|$ -0,0011376952
|-0,11%
|90 днів
|$ 0
|--
Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.
By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.
Скільки коштуватиме Tharwa USD (THUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tharwa USD (THUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tharwa USD.
Перегляньте прогноз ціни Tharwa USD вже зараз!
Розуміння токеноміки Tharwa USD (THUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена THUSD зараз!
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
