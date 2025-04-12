Ціна ThankYouSonicGod (TYSG)
Поточна ціна ThankYouSonicGod (TYSG) сьогодні становить 0.00037666 USD з ринковою капіталізацією $ 376.66K USD. Ціна TYSG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ThankYouSonicGod:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ThankYouSonicGod протягом дня — +5.19%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ThankYouSonicGod до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ThankYouSonicGod до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ThankYouSonicGod до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ThankYouSonicGod до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ThankYouSonicGod: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+5.19%
-10.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God’s plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers.
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