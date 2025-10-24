Інформація щодо ціни Thank You So Much (TYSM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,11% Зміна ціни (1 дн.) +2,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,88%

Актуальна ціна Thank You So Much (TYSM) становить --. За останні 24 години TYSM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TYSM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TYSM змінився на +0,11% за останню годину, +2,62% за 24 години та на +24,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Thank You So Much (TYSM)

Ринкова капіталізація $ 53,92K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,25K Циркуляційне постачання 82,63B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Thank You So Much — $ 53,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TYSM — 82,63B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,25K.