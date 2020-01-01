Токеноміка Thank You Abstract God (TYAG) Дізнайтеся ключову інформацію про Thank You Abstract God (TYAG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Thank You Abstract God (TYAG) The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Офіційний вебсайт: https://abstractgod.xyz/ Купити TYAG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Thank You Abstract God (TYAG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Thank You Abstract God (TYAG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 413,53K $ 413,53K $ 413,53K Загальна пропозиція: $ 991,23M $ 991,23M $ 991,23M Циркуляційна пропозиція: $ 991,23M $ 991,23M $ 991,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 413,53K $ 413,53K $ 413,53K Історичний максимум: $ 0,00192185 $ 0,00192185 $ 0,00192185 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00041713 $ 0,00041713 $ 0,00041713 Дізнайтеся більше про ціну Thank You Abstract God (TYAG)

Токеноміка Thank You Abstract God (TYAG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Thank You Abstract God (TYAG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TYAG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TYAG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TYAG, досліджуйте ціну токена TYAG в реальному часі!

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