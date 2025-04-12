Сьогоднішня ціна Thank You Abstract God (TYAG)

Поточна ціна Thank You Abstract God (TYAG) сьогодні становить 0.00063691 USD з ринковою капіталізацією $ 631.31K USD. Ціна TYAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thank You Abstract God:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Thank You Abstract God протягом дня — -22.31%

- циркуляційна пропозиція – 991.23M USD

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