Ціна Thank You Abstract God (TYAG)
Поточна ціна Thank You Abstract God (TYAG) сьогодні становить 0.00063691 USD з ринковою капіталізацією $ 631.31K USD. Ціна TYAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thank You Abstract God:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Thank You Abstract God протягом дня — -22.31%
- циркуляційна пропозиція – 991.23M USD
Отримуйте оновлення цін TYAG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TYAG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thank You Abstract God до USD становила $ -0.000182912954007498.
За останні 30 днів зміна ціни Thank You Abstract God до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Thank You Abstract God до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Thank You Abstract God до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000182912954007498
|-22.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Thank You Abstract God: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.66%
-22.31%
-60.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TYAG до VND
₫16.33100931
|1 TYAG до AUD
A$0.0010126869
|1 TYAG до GBP
￡0.0004840516
|1 TYAG до EUR
€0.0005604808
|1 TYAG до USD
$0.00063691
|1 TYAG до MYR
RM0.0028151422
|1 TYAG до TRY
₺0.0242407946
|1 TYAG до JPY
¥0.0914029541
|1 TYAG до RUB
₽0.0530036502
|1 TYAG до INR
₹0.0548952729
|1 TYAG до IDR
Rp10.6151624206
|1 TYAG до KRW
₩0.9046988095
|1 TYAG до PHP
₱0.0364185138
|1 TYAG до EGP
￡E.0.0326607448
|1 TYAG до BRL
R$0.0037322926
|1 TYAG до CAD
C$0.0008789358
|1 TYAG до BDT
৳0.0772253375
|1 TYAG до NGN
₦1.0125722562
|1 TYAG до UAH
₴0.0263107521
|1 TYAG до VES
Bs0.04522061
|1 TYAG до PKR
Rs0.1782010489
|1 TYAG до KZT
₸0.3284672252
|1 TYAG до THB
฿0.0213173777
|1 TYAG до TWD
NT$0.0206167767
|1 TYAG до AED
د.إ0.0023374597
|1 TYAG до CHF
Fr0.0005158971
|1 TYAG до HKD
HK$0.0049360525
|1 TYAG до MAD
.د.م0.0059105248
|1 TYAG до MXN
$0.0129356421