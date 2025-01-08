Ціна Thales AI (THALES)
Поточна ціна Thales AI (THALES) сьогодні становить 0.01048587 USD з ринковою капіталізацією $ 10.47M USD. Ціна THALES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thales AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17M USD
- зміна ціни Thales AI протягом дня — +39.33%
- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thales AI до USD становила $ +0.00295969.
За останні 30 днів зміна ціни Thales AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Thales AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Thales AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00295969
|+39.33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Thales AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.90%
+39.33%
+28.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.
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