Сьогоднішня ціна Thales AI (THALES)

Поточна ціна Thales AI (THALES) сьогодні становить 0.01048587 USD з ринковою капіталізацією $ 10.47M USD. Ціна THALES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thales AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17M USD

- зміна ціни Thales AI протягом дня — +39.33%

- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD

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