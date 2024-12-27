Сьогоднішня ціна Thales (THALES)

Поточна ціна Thales (THALES) сьогодні становить 0.190704 USD з ринковою капіталізацією $ 11.29M USD. Ціна THALES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thales:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.52K USD

- зміна ціни Thales протягом дня — +0.73%

- циркуляційна пропозиція – 59.08M USD

Отримуйте оновлення цін THALES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни THALES.