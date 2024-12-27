Ціна Thales (THALES)
Поточна ціна Thales (THALES) сьогодні становить 0.190704 USD з ринковою капіталізацією $ 11.29M USD. Ціна THALES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thales:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.52K USD
- зміна ціни Thales протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 59.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thales до USD становила $ +0.00137874.
За останні 30 днів зміна ціни Thales до USD становила $ -0.0797129370.
За останні 60 днів зміна ціни Thales до USD становила $ -0.0393128477.
За останні 90 днів зміна ціни Thales до USD становила $ -0.03626464052230303.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00137874
|+0.73%
|30 днів
|$ -0.0797129370
|-41.79%
|60 днів
|$ -0.0393128477
|-20.61%
|90 днів
|$ -0.03626464052230303
|-15.97%
Останній аналіз цін Thales: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
+0.73%
+1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more.
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