Сьогоднішня ціна tGOLD (TXAU)

Поточна ціна tGOLD (TXAU) сьогодні становить 29.04 USD з ринковою капіталізацією $ 2.71M USD. Ціна TXAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності tGOLD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86 USD

- зміна ціни tGOLD протягом дня — -0.68%

- циркуляційна пропозиція – 93.40K USD

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