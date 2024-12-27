Ціна tGOLD (TXAU)
Поточна ціна tGOLD (TXAU) сьогодні становить 29.04 USD з ринковою капіталізацією $ 2.71M USD. Ціна TXAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності tGOLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86 USD
- зміна ціни tGOLD протягом дня — -0.68%
- циркуляційна пропозиція – 93.40K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни tGOLD до USD становила $ -0.2007161361314.
За останні 30 днів зміна ціни tGOLD до USD становила $ -16.8264990960.
За останні 60 днів зміна ціни tGOLD до USD становила $ -18.8672996160.
За останні 90 днів зміна ціни tGOLD до USD становила $ -51.9315786211564.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.2007161361314
|-0.68%
|30 днів
|$ -16.8264990960
|-57.94%
|60 днів
|$ -18.8672996160
|-64.97%
|90 днів
|$ -51.9315786211564
|-64.13%
Останній аналіз цін tGOLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.68%
-2.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
tGOLD (TXAU) is a gold-backed token. Each tGOLD token is 1:1 backed by, and redeemable for 1 gram of 99.99% LBMA-accredited gold, held in fully insured and audited vaults. 50% of the rewards generated by tGOLD transactional fees are distributed to the holders of AurusX (AX).
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