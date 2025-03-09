Сьогоднішня ціна TgMetrics (TGMETRICS)

Поточна ціна TgMetrics (TGMETRICS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 417.95K USD. Ціна TGMETRICS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TgMetrics:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.04K USD

- зміна ціни TgMetrics протягом дня — -12.90%

- циркуляційна пропозиція – 839.75M USD

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