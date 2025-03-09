Ціна TgMetrics (TGMETRICS)
Поточна ціна TgMetrics (TGMETRICS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 417.95K USD. Ціна TGMETRICS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TgMetrics:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.04K USD
- зміна ціни TgMetrics протягом дня — -12.90%
- циркуляційна пропозиція – 839.75M USD
Отримуйте оновлення цін TGMETRICS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TGMETRICS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TgMetrics до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TgMetrics до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TgMetrics до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TgMetrics до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TgMetrics: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-12.90%
-39.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TGMETRICS до AUD
A$--
|1 TGMETRICS до GBP
￡--
|1 TGMETRICS до EUR
€--
|1 TGMETRICS до USD
$--
|1 TGMETRICS до MYR
RM--
|1 TGMETRICS до TRY
₺--
|1 TGMETRICS до JPY
¥--
|1 TGMETRICS до RUB
₽--
|1 TGMETRICS до INR
₹--
|1 TGMETRICS до IDR
Rp--
|1 TGMETRICS до PHP
₱--
|1 TGMETRICS до EGP
￡E.--
|1 TGMETRICS до BRL
R$--
|1 TGMETRICS до CAD
C$--
|1 TGMETRICS до BDT
৳--
|1 TGMETRICS до NGN
₦--
|1 TGMETRICS до UAH
₴--
|1 TGMETRICS до VES
Bs--
|1 TGMETRICS до PKR
Rs--
|1 TGMETRICS до KZT
₸--
|1 TGMETRICS до THB
฿--
|1 TGMETRICS до TWD
NT$--
|1 TGMETRICS до CHF
Fr--
|1 TGMETRICS до HKD
HK$--
|1 TGMETRICS до MAD
.د.م--
|1 TGMETRICS до MXN
$--