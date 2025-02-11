Ціна TG20 TGram (TGRAM)
Поточна ціна TG20 TGram (TGRAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TGRAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TG20 TGram:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.76 USD
- зміна ціни TG20 TGram протягом дня — +28.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TG20 TGram до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TG20 TGram до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TG20 TGram до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TG20 TGram до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+28.88%
|30 днів
|$ 0
|-21.41%
|60 днів
|$ 0
|-34.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TG20 TGram: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+28.88%
+74.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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