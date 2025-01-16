Сьогоднішня ціна Tezos Domains (TED)

Поточна ціна Tezos Domains (TED) сьогодні становить 0.0108988 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tezos Domains:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.46K USD

- зміна ціни Tezos Domains протягом дня — +2.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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