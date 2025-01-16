Ціна Tezos Domains (TED)
Поточна ціна Tezos Domains (TED) сьогодні становить 0.0108988 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tezos Domains:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.46K USD
- зміна ціни Tezos Domains протягом дня — +2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tezos Domains до USD становила $ +0.00021851.
За останні 30 днів зміна ціни Tezos Domains до USD становила $ -0.0022865366.
За останні 60 днів зміна ціни Tezos Domains до USD становила $ +0.0006791728.
За останні 90 днів зміна ціни Tezos Domains до USD становила $ -0.001331178446016398.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021851
|+2.05%
|30 днів
|$ -0.0022865366
|-20.97%
|60 днів
|$ +0.0006791728
|+6.23%
|90 днів
|$ -0.001331178446016398
|-10.88%
Останній аналіз цін Tezos Domains: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.58%
+2.05%
-2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tezos Domains DAO Governance Token
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