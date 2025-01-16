Сьогоднішня ціна Textopia (TXT)

Поточна ціна Textopia (TXT) сьогодні становить 0.00469914 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Textopia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.46K USD

- зміна ціни Textopia протягом дня — +5.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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