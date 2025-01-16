Ціна Textopia (TXT)
Поточна ціна Textopia (TXT) сьогодні становить 0.00469914 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Textopia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.46K USD
- зміна ціни Textopia протягом дня — +5.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Textopia до USD становила $ +0.00026071.
За останні 30 днів зміна ціни Textopia до USD становила $ -0.0005679775.
За останні 60 днів зміна ціни Textopia до USD становила $ -0.0004129087.
За останні 90 днів зміна ціни Textopia до USD становила $ +0.0010262304618556265.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026071
|+5.87%
|30 днів
|$ -0.0005679775
|-12.08%
|60 днів
|$ -0.0004129087
|-8.78%
|90 днів
|$ +0.0010262304618556265
|+27.94%
Останній аналіз цін Textopia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
+5.87%
-1.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Textopia.Ai’s blockchain infrastructure ensures the uniqueness and security of all generated content, preventing replication or theft by other parties. Each generated image is stored on the blockchain with associated metadata, ensuring its security and tamper-proof nature. Textopia.Ai also allows artists and content creators to license and monetize their content through a decentralized marketplace, providing an additional revenue stream for independent creators.
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