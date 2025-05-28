Сьогоднішня ціна TEXITcoin (TXC)

Поточна ціна TEXITcoin (TXC) сьогодні становить 1,027 USD з ринковою капіталізацією $ 42,43M USD. Ціна TXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TEXITcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TEXITcoin протягом дня — +0,22%

- циркуляційна пропозиція – 41,31M USD

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