Ціна TEXITcoin (TXC)
Поточна ціна TEXITcoin (TXC) сьогодні становить 1,027 USD з ринковою капіталізацією $ 42,43M USD. Ціна TXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TEXITcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TEXITcoin протягом дня — +0,22%
- циркуляційна пропозиція – 41,31M USD
Отримуйте оновлення цін TXC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TXC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TEXITcoin до USD становила $ +0,00230202.
За останні 30 днів зміна ціни TEXITcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TEXITcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TEXITcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00230202
|+0,22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TEXITcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,21%
+0,22%
+2,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TEXITcoin (TXC) is a decentralized, proof-of-work cryptocurrency designed to enable financial sovereignty and community-driven economic independence. Forked from Litecoin, it uses the Scrypt hashing algorithm and supports merged mining for robust network security. TEXITcoin focuses on fast, low-cost peer-to-peer transactions without intermediaries, with a capped supply of 353 million coins distributed over 138 years. Built as a Layer 1 blockchain, TEXITcoin also supports custom Layer 2 tokens, allowing communities to issue their own cryptocurrencies anchored to the TEXITcoin network. Mined exclusively in Texas, the project emphasizes local control, transparency, and practical real-world use as a medium of exchange for goods and services.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TXC до VND
₫26 333,307
|1 TXC до AUD
A$1,59185
|1 TXC до GBP
￡0,75998
|1 TXC до EUR
€0,90376
|1 TXC до USD
$1,027
|1 TXC до MYR
RM4,34421
|1 TXC до TRY
₺40,08381
|1 TXC до JPY
¥148,21664
|1 TXC до RUB
₽82,41675
|1 TXC до INR
₹87,66472
|1 TXC до IDR
Rp16 836,06288
|1 TXC до KRW
₩1 412,64877
|1 TXC до PHP
₱57,03958
|1 TXC до EGP
￡E.51,13433
|1 TXC до BRL
R$5,80255
|1 TXC до CAD
C$1,40699
|1 TXC до BDT
৳125,37616
|1 TXC до NGN
₦1 627,56906
|1 TXC до UAH
₴42,80536
|1 TXC до VES
Bs96,538
|1 TXC до PKR
Rs289,21347
|1 TXC до KZT
₸522,90732
|1 TXC до THB
฿33,67533
|1 TXC до TWD
NT$30,83054
|1 TXC до AED
د.إ3,76909
|1 TXC до CHF
Fr0,84214
|1 TXC до HKD
HK$8,04141
|1 TXC до MAD
.د.م9,47921
|1 TXC до MXN
$19,75948