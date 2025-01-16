Сьогоднішня ціна Texan (TEXAN)

Поточна ціна Texan (TEXAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEXAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Texan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD

- зміна ціни Texan протягом дня — +14.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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