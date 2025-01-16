Ціна Texan (TEXAN)
Поточна ціна Texan (TEXAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEXAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Texan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD
- зміна ціни Texan протягом дня — +14.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Texan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Texan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Texan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Texan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.64%
|30 днів
|$ 0
|-31.91%
|60 днів
|$ 0
|-52.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Texan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.58%
+14.64%
+21.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The TEXAN Token is the first endowment token on the blockchain. TEXAN is an immutable contract with NO admin keys. Stakers of TEXAN are rewarded with more TEXAN based on the length of their stake.
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