Ціна TETU (TETU)
Поточна ціна TETU (TETU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 396.33K USD. Ціна TETU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TETU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.62K USD
- зміна ціни TETU протягом дня — -0.17%
- циркуляційна пропозиція – 474.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TETU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TETU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TETU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TETU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.17%
|30 днів
|$ 0
|-18.16%
|60 днів
|$ 0
|-32.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TETU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.17%
+0.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tetu is a DeFi application built on Polygon that implements automated yield farming strategies in order to provide investors with a safe and secure method of receiving high yield on their investments.
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