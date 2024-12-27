Сьогоднішня ціна TETU (TETU)

Поточна ціна TETU (TETU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 396.33K USD. Ціна TETU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TETU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.62K USD

- зміна ціни TETU протягом дня — -0.17%

- циркуляційна пропозиція – 474.74M USD

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