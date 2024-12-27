Сьогоднішня ціна Tethys Finance (TETHYS)

Поточна ціна Tethys Finance (TETHYS) сьогодні становить 0.00950455 USD з ринковою капіталізацією $ 101.23K USD. Ціна TETHYS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tethys Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.83 USD

- зміна ціни Tethys Finance протягом дня — +2.97%

- циркуляційна пропозиція – 10.64M USD

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