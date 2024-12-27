Ціна Tethys Finance (TETHYS)
Поточна ціна Tethys Finance (TETHYS) сьогодні становить 0.00950455 USD з ринковою капіталізацією $ 101.23K USD. Ціна TETHYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tethys Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.83 USD
- зміна ціни Tethys Finance протягом дня — +2.97%
- циркуляційна пропозиція – 10.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tethys Finance до USD становила $ +0.00027442.
За останні 30 днів зміна ціни Tethys Finance до USD становила $ -0.0089318257.
За останні 60 днів зміна ціни Tethys Finance до USD становила $ -0.0079608884.
За останні 90 днів зміна ціни Tethys Finance до USD становила $ -0.06214471775335437.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027442
|+2.97%
|30 днів
|$ -0.0089318257
|-93.97%
|60 днів
|$ -0.0079608884
|-83.75%
|90 днів
|$ -0.06214471775335437
|-86.73%
Останній аналіз цін Tethys Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+2.97%
+19.71%
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