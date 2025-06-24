Сьогоднішня ціна Tether Gold Tokens (XAUT0)

Поточна ціна Tether Gold Tokens (XAUT0) сьогодні становить 3 355,07 USD з ринковою капіталізацією $ 2,44M USD. Ціна XAUT0 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tether Gold Tokens:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Tether Gold Tokens протягом дня — -0,37%

- циркуляційна пропозиція – 726,20 USD

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