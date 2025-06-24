Ціна Tether Gold Tokens (XAUT0)
Поточна ціна Tether Gold Tokens (XAUT0) сьогодні становить 3 355,07 USD з ринковою капіталізацією $ 2,44M USD. Ціна XAUT0 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tether Gold Tokens:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tether Gold Tokens протягом дня — -0,37%
- циркуляційна пропозиція – 726,20 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tether Gold Tokens до USD становила $ -12,480757983792.
За останні 30 днів зміна ціни Tether Gold Tokens до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tether Gold Tokens до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tether Gold Tokens до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -12,480757983792
|-0,37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tether Gold Tokens: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,12%
-0,37%
-1,90%
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