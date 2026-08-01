Сьогоднішня ціна testibull

Поточна ціна testibull (TESTIBULL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TESTIBULL до USD становить $ 0 за TESTIBULL.

testibull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 935, з циркуляційною пропозицією у 999,78M TESTIBULL. Протягом останніх 24 годин TESTIBULL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00551229, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TESTIBULL змінився на +1,07% за останню годину та на -18,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо testibull (TESTIBULL)

Ринкова капіталізація $ 27,94K$ 27,94K $ 27,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,94K$ 27,94K $ 27,94K Циркуляційне постачання 999,78M 999,78M 999,78M Загальна пропозиція 999 783 795,362 999 783 795,362 999 783 795,362

Поточна ринкова капіталізація testibull — $ 27,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TESTIBULL — 999,78M, зі загальною пропозицією 999783795.362. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,94K.