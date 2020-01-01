Токеноміка Test (TEST) Дізнайтеся ключову інформацію про Test (TEST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Test (TEST) TEST Token is a novel crypto meme coin built on the Ethereum blockchain. While its name may suggest otherwise, TEST Token has managed to cultivate an unexpected and fervent fanbase. Responding to the overwhelming support, the project has undergone a significant shift in its approach, transforming into a community-driven endeavor. As a result, the team behind TEST Token is now fully committed to serving the interests and needs of its holders. Embracing its meme status, TEST Token aims to inject humor and entertainment into the world of decentralized finance. Its lighthearted nature and dedicated community have propelled it to become a unique force within the crypto space. As a community-driven project, TEST Token places considerable importance on empowering its holders. This shift means that the team is actively working on developing and providing various tools and resources exclusively for the benefit of the token's dedicated community. The newfound focus is centered around enhancing user experience, promoting community engagement, and fostering a collaborative environment where holders can actively participate in the project's decision-making processes. Офіційний вебсайт: https://testeth.xyz/ Купити TEST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Test (TEST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Test (TEST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,92M $ 2,92M $ 2,92M Історичний максимум: $ 0,02404062 $ 0,02404062 $ 0,02404062 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0029214 $ 0,0029214 $ 0,0029214 Дізнайтеся більше про ціну Test (TEST)

Токеноміка Test (TEST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Test (TEST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TEST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TEST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TEST, досліджуйте ціну токена TEST в реальному часі!

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