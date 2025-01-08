Сьогоднішня ціна test token please ignore (TEST)

Поточна ціна test token please ignore (TEST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.70K USD. Ціна TEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності test token please ignore:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19 USD

- зміна ціни test token please ignore протягом дня — -8.79%

- циркуляційна пропозиція – 899.55M USD

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