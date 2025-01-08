Ціна test token please ignore (TEST)
Поточна ціна test token please ignore (TEST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.70K USD. Ціна TEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності test token please ignore:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19 USD
- зміна ціни test token please ignore протягом дня — -8.79%
- циркуляційна пропозиція – 899.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни test token please ignore до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни test token please ignore до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни test token please ignore до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни test token please ignore до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.79%
|30 днів
|$ 0
|-44.27%
|60 днів
|$ 0
|-54.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін test token please ignore: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-8.79%
-8.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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