Ціна Test (TEST)
Поточна ціна Test (TEST) сьогодні становить 0.00935882 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Test:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65M USD
- зміна ціни Test протягом дня — -2.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Test до USD становила $ -0.000277628592993179.
За останні 30 днів зміна ціни Test до USD становила $ -0.0032537191.
За останні 60 днів зміна ціни Test до USD становила $ -0.0043739792.
За останні 90 днів зміна ціни Test до USD становила $ +0.00924657946401711973.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000277628592993179
|-2.88%
|30 днів
|$ -0.0032537191
|-34.76%
|60 днів
|$ -0.0043739792
|-46.73%
|90 днів
|$ +0.00924657946401711973
|+8,238.18%
Останній аналіз цін Test: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
-2.88%
-21.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TEST Token is a novel crypto meme coin built on the Ethereum blockchain. While its name may suggest otherwise, TEST Token has managed to cultivate an unexpected and fervent fanbase. Responding to the overwhelming support, the project has undergone a significant shift in its approach, transforming into a community-driven endeavor. As a result, the team behind TEST Token is now fully committed to serving the interests and needs of its holders. Embracing its meme status, TEST Token aims to inject humor and entertainment into the world of decentralized finance. Its lighthearted nature and dedicated community have propelled it to become a unique force within the crypto space. As a community-driven project, TEST Token places considerable importance on empowering its holders. This shift means that the team is actively working on developing and providing various tools and resources exclusively for the benefit of the token's dedicated community. The newfound focus is centered around enhancing user experience, promoting community engagement, and fostering a collaborative environment where holders can actively participate in the project's decision-making processes.
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