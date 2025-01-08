Ціна Tesla Tokenized Stock Defichain (DTSLA)
Поточна ціна Tesla Tokenized Stock Defichain (DTSLA) сьогодні становить 12.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DTSLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tesla Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.32 USD
- зміна ціни Tesla Tokenized Stock Defichain протягом дня — -0.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tesla Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.09353124164953.
За останні 30 днів зміна ціни Tesla Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -10.5636243570.
За останні 60 днів зміна ціни Tesla Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.4639128450.
За останні 90 днів зміна ціни Tesla Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -9.504906286829674.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.09353124164953
|-0.76%
|30 днів
|$ -10.5636243570
|-86.51%
|60 днів
|$ +0.4639128450
|+3.80%
|90 днів
|$ -9.504906286829674
|-43.77%
Останній аналіз цін Tesla Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.76%
-44.11%
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