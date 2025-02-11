Ціна Tert (TERT)
Поточна ціна Tert (TERT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TERT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tert:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58 USD
- зміна ціни Tert протягом дня — -1.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tert до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tert до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tert до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tert до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.39%
|30 днів
|$ 0
|+4.36%
|60 днів
|$ 0
|-15.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tert: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.39%
-5.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tired of cats and dogs? We think it’s about time for a change. Welcome Tert, the first turtle on Solana.
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