Токеноміка Terry In The Trenches (TERRY) Дізнайтеся ключову інформацію про Terry In The Trenches (TERRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Terry In The Trenches (TERRY) Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile. Офіційний вебсайт: https://trenchesterry.com/ Купити TERRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Terry In The Trenches (TERRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Terry In The Trenches (TERRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 69.62K $ 69.62K $ 69.62K Загальна пропозиція: $ 912.39M $ 912.39M $ 912.39M Циркуляційна пропозиція: $ 912.39M $ 912.39M $ 912.39M FDV (повністю розведена вартість): $ 69.62K $ 69.62K $ 69.62K Історичний максимум: $ 0.03385244 $ 0.03385244 $ 0.03385244 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Terry In The Trenches (TERRY)

Токеноміка Terry In The Trenches (TERRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Terry In The Trenches (TERRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TERRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TERRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TERRY, досліджуйте ціну токена TERRY в реальному часі!

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