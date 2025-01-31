Сьогоднішня ціна Terry In The Trenches (TERRY)

Поточна ціна Terry In The Trenches (TERRY) сьогодні становить 0.000146 USD з ринковою капіталізацією $ 133.22K USD. Ціна TERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Terry In The Trenches:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.43K USD

- зміна ціни Terry In The Trenches протягом дня — -13.62%

- циркуляційна пропозиція – 912.52M USD

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