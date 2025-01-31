Ціна Terry In The Trenches (TERRY)
Поточна ціна Terry In The Trenches (TERRY) сьогодні становить 0.000146 USD з ринковою капіталізацією $ 133.22K USD. Ціна TERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Terry In The Trenches:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.43K USD
- зміна ціни Terry In The Trenches протягом дня — -13.62%
- циркуляційна пропозиція – 912.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Terry In The Trenches до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Terry In The Trenches до USD становила $ -0.0000274828.
За останні 60 днів зміна ціни Terry In The Trenches до USD становила $ -0.0001050987.
За останні 90 днів зміна ціни Terry In The Trenches до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.62%
|30 днів
|$ -0.0000274828
|-18.82%
|60 днів
|$ -0.0001050987
|-71.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Terry In The Trenches: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.40%
-13.62%
-45.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.
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