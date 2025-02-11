Ціна Terran Coin (TRR)
Поточна ціна Terran Coin (TRR) сьогодні становить 0.00222233 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Terran Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.86K USD
- зміна ціни Terran Coin протягом дня — +5.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Terran Coin до USD становила $ +0.00011363.
За останні 30 днів зміна ціни Terran Coin до USD становила $ +0.0065773189.
За останні 60 днів зміна ціни Terran Coin до USD становила $ +0.0084590809.
За останні 90 днів зміна ціни Terran Coin до USD становила $ +0.00174670791865934456.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011363
|+5.39%
|30 днів
|$ +0.0065773189
|+295.97%
|60 днів
|$ +0.0084590809
|+380.64%
|90 днів
|$ +0.00174670791865934456
|+367.25%
Останній аналіз цін Terran Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+5.39%
+27.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Terran is a blockchain platform project that aims to enhance efficiency in sending, receiving, and trading cryptocurrencies. The project aims to offer enhanced services to its users by using a public blockchain for smart contracts. Terran offers a solution to the most significant issues that currently plague the blockchain industry. It will bring many off-chain and cross-chain solutions so that its users can experience higher scalability and flexibility. The global community, including developers, merchants, and investors, will benefit from the Terran platform. Shortly, users who buy goods and services online from merchants will make transactions more smoothly.
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