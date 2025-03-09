Ціна Terracoin (TRC)
Поточна ціна Terracoin (TRC) сьогодні становить 0.01661201 USD з ринковою капіталізацією $ 381.11K USD. Ціна TRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Terracoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.58 USD
- зміна ціни Terracoin протягом дня — -0.39%
- циркуляційна пропозиція – 22.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Terracoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Terracoin до USD становила $ +0.0042001590.
За останні 60 днів зміна ціни Terracoin до USD становила $ -0.0054485548.
За останні 90 днів зміна ціни Terracoin до USD становила $ -0.06946616224095125.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.39%
|30 днів
|$ +0.0042001590
|+25.28%
|60 днів
|$ -0.0054485548
|-32.79%
|90 днів
|$ -0.06946616224095125
|-80.70%
Останній аналіз цін Terracoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-0.39%
+9.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Created on October 26th, 2012, TRC is one of the oldest cryptocoins in existence. Unlike traditional fiat currencies, TRC is decentralized meaning there is no central bank. The Terracoin Foundation is dedicated to helping the world through donations. Decentralized governance allows masternode owners to control the future of TRC.
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