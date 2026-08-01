Сьогоднішня ціна Terrace

Поточна ціна Terrace (TRC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 43,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRC до USD становить $ 0 за TRC.

Terrace наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 69 122, з циркуляційною пропозицією у 254,42M TRC. Протягом останніх 24 годин TRC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02722563, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TRC змінився на -2,56% за останню годину та на -94,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 22,45K.

Ринкова інформація щодо Terrace (TRC)

Ринкова капіталізація $ 69,12K$ 69,12K $ 69,12K Обсяг (за 24 год) $ 22,45K$ 22,45K $ 22,45K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 271,69K$ 271,69K $ 271,69K Циркуляційне постачання 254,42M 254,42M 254,42M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Terrace — $ 69,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,45K. Циркуляційна пропозиція TRC — 254,42M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 271,69K.