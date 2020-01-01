Токеноміка Ternio (TERN) Дізнайтеся ключову інформацію про Ternio (TERN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ternio (TERN) Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Офіційний вебсайт: https://unbanked.com/ Whitepaper: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Купити TERN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ternio (TERN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ternio (TERN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 56,47K $ 56,47K $ 56,47K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 432,89M $ 432,89M $ 432,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 130,46K $ 130,46K $ 130,46K Історичний максимум: $ 0,04758594 $ 0,04758594 $ 0,04758594 Історичний мінімум: $ 0,00008062 $ 0,00008062 $ 0,00008062 Поточна ціна: $ 0,00013021 $ 0,00013021 $ 0,00013021 Дізнайтеся більше про ціну Ternio (TERN)

Токеноміка Ternio (TERN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ternio (TERN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TERN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TERN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TERN, досліджуйте ціну токена TERN в реальному часі!

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